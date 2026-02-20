Icon

رياح شديدة على منطقة حائل

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٠ مساءً
رياح شديدة على منطقة حائل
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم/ساعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

