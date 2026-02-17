Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مدير عام الجوازات يرأس اجتماع قيادات القطاع لاستعراض خطة أعمال العمرة خلال رمضان

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٣ مساءً
مدير عام الجوازات يرأس اجتماع قيادات القطاع لاستعراض خطة أعمال العمرة خلال رمضان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رأس مدير عام الجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اجتماع قيادات الجوازات لاستعراض الخطة العامة لأعمال المديرية العامة للجوازات لموسم العمرة خلال شهر رمضان لعام 1447، والاطلاع على الجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن عبر المنافذ الدولية.

ونقل اللواء الدكتور صالح المربع للمجتمعين، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، مؤكدًا توجيهات سموه بأداء المهام بكل دقة وإتقان.

قد يهمّك أيضاً
الجوازات تعلن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان 1447

الجوازات تعلن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان 1447

ابتسامة موظف الجوازات والسائح الألماني.. بوابة الانطباع الأول الإيجابي عن السعودية 

ابتسامة موظف الجوازات والسائح الألماني.. بوابة الانطباع الأول الإيجابي عن السعودية 

وأكد مدير عام الجوازات تسخير جميع الإمكانات في المنافذ الجوية والبرية والبحرية لإنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن بكفاءة عالية، بما يحقق انسيابية الحركة وتعزيز جودة الخدمات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجوازات تعلن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان 1447
السعودية اليوم

الجوازات تعلن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر...

السعودية اليوم