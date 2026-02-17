مدير عام الجوازات يرأس اجتماع قيادات القطاع لاستعراض خطة أعمال العمرة خلال رمضان

رأس مدير عام الجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، اجتماع قيادات الجوازات لاستعراض الخطة العامة لأعمال المديرية العامة للجوازات لموسم العمرة خلال شهر رمضان لعام 1447، والاطلاع على الجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن عبر المنافذ الدولية.

ونقل اللواء الدكتور صالح المربع للمجتمعين، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، مؤكدًا توجيهات سموه بأداء المهام بكل دقة وإتقان.

وأكد مدير عام الجوازات تسخير جميع الإمكانات في المنافذ الجوية والبرية والبحرية لإنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن بكفاءة عالية، بما يحقق انسيابية الحركة وتعزيز جودة الخدمات.