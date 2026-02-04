مركز الملك سلمان للإغاثة.. جهود سعودية رائدة حول العالم تجسّد قيم الأخوّة الإنسانية

في إطار الاحتفاء باليوم الدولي للأخوّة الإنسانية الموافق الرابع من فبراير من كل عام، تبرز الجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية بوصفها نموذجًا عالميًا يُجسّد قيم التضامن والتكافل بين الشعوب، وترسيخًا لمبادئ الأخوّة الإنسانية، نفذت المملكة (8.749) مشروعًا إنسانيًا وتنمويًا وخيريًا بـ(175) دولة حول العالم بقيمة تجاوزت (145) مليار دولار أمريكي، بما يعكس رسالتها الإنسانية المنبثقة من قيمها النبيلة، والمرتكزة على خدمة الإنسان وصون كرامته.

وأنشأت المملكة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ليكون ذراعًا إنسانيًا لها لتقديم المساعدات لملايين المحتاجين والمتضررين حول العالم دون تمييز، حيث قدم المركز منذ إنشائه في عام 2015م، (4.183) مشروعًا بمختلف القطاعات الحيوية في (113) دولة من بينها فلسطين وسوريا واليمن والسودان والصومال، بقيمة تجاوزت (8) مليارات و(325) مليون دولار أمريكي.

إنجازات دولية

وفي إطار الإنجازات الدولية، حققت المملكة المرتبة الثانية عالميًا والأولى عربيًا بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للعام 2025م، وفق منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS)، كما حصد مركز الملك سلمان للإغاثة العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة المؤسسات الصديقة للأسرة والطفولة للعام 2024م المقدمة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تقديرًا لجهوده لدعم الأطفال والأسر الفلسطينية في ظروف الاحتلال، وجائزة الإنجاز الإنساني العالمي التي قدمها المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، لإسهاماته البارزة في العمل الإغاثي والإنساني على المستوى الدولي، إلى جانب حصوله على شهادة الآيزو الدولية (SO 8000-1:2022) في جودة البيانات في منصة المساعدات السعودية، بصفته من أوائل الجهات السعودية التي تنال هذا الاعتماد الدولي في هذا المجال وفق ما أكدته منظمة الآيزو.

ويأتي البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة ضمن المبادرات الأخوية الإنسانية النبيلة التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، فمنذ عام 1990م نجح البرنامج في إجراء (67) عملية فصل وتقييم (155) حالة من (28) دولة في (5) قارات حول العالم، وبمبادرة من المملكة العربية السعودية اعتمدت الأمم المتحدة يوم 24 من نوفمبر يومًا عالميًا للتوائم الملتصقة.

ويُذكّرنا اليوم الدولي للأخوة الإنسانية بالانتماء إلى أسرة إنسانية واحدة متعددة الثقافات ومتساوية بالكرامة والحقوق وملتزمة بالعيش السلمي الإنساني المشترك.