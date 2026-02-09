Icon

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.700 كرتون تمر في حضرموت

الإثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٥ مساءً
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.700 كرتون تمر في حضرموت
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1.700) كرتون تمر في مديرية ساه بوادي وصحراء محافظة حضرموت، استفاد منها (10.200) فرد من الأسر الأشد احتياجًا وذوي الإعاقة، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام (2026م).

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

