مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 898 قسيمة شرائية في درعا وحلب

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (898) قسيمة شرائية تُمكِّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية في مركز بصرى الشام بمحافظة درعا ومركز حلب عندان في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (898) فردًا، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية في الجمهورية العربية السورية (كنف) للعام 2026.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس خلال فصل الشتاء في سوريا.