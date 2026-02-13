Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة "البوابات الإلكترونية اللاتلامسية" Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 898 قسيمة شرائية في درعا وحلب

الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٧ مساءً
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 898 قسيمة شرائية في درعا وحلب
المواطن - واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (898) قسيمة شرائية تُمكِّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية في مركز بصرى الشام بمحافظة درعا ومركز حلب عندان في محافظة حلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (898) فردًا، ضمن مشروع توزيع الكسوة الشتوية في الجمهورية العربية السورية (كنف) للعام 2026.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس خلال فصل الشتاء في سوريا.

