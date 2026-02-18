Icon

مواعيد قطار الرياض في رمضان.. تشغيل ممتد حتى ساعات متأخرة

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

بدأ مشروع قطار الرياض اليوم تطبيق مواعيد التشغيل الجديدة المخصصة لشهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، بهدف تلبية احتياجات التنقل للمواطنين والمقيمين في العاصمة، ومواكبة أوقات الذروة خلال الشهر الكريم، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل الوصول إلى مختلف الوجهات.

مواعيد قطار الرياض في رمضان

وبحسب الجدول المعتمد الخاص بـ مواعيد قطار الرياض في رمضان، ستكون ساعات التشغيل من يوم الأحد حتى الخميس ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، ما يمنح الموظفين والطلاب والمتسوقين مرونة أكبر في التنقل، خاصة خلال الفترات المسائية التي تشهد كثافة ملحوظة في رمضان.

أما يوم الجمعة، فتبدأ ساعات التشغيل من الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، تماشيًا مع الحركة المتزايدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي يوم السبت، يعمل القطار من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل.

