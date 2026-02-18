سدايا تسخر التقنيات المتقدمة لخدمة المعتمرين في رمضان بالحرمين الشريفين مواعيد قطار الرياض في رمضان.. تشغيل ممتد حتى ساعات متأخرة ضبط مواطن رعى 35 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز بوطبيلة يحيي ليالي رمضان في تونس.. تقليد شعبي يعكس روح الشهر المبارك الأمن البيئي يضبط مخالفين لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة نقش الحناء في جازان.. عادة رمضانية تضفي البهجة على أول تجربة لصيام الفتيات الصغيرات هلال رمضان يزيّن سماء السعودية في مشهد فلكي بديع إدارات المرور تعتمد تنظيم دخول الشاحنات إلى جدة خلال شهر رمضان رياح شديدة على منطقة حائل سفارة السعودية في مصر تُنفّذ إخلاءً طبيًا لمواطنين حالتهما حرجة إلى المملكة
بدأ مشروع قطار الرياض اليوم تطبيق مواعيد التشغيل الجديدة المخصصة لشهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، بهدف تلبية احتياجات التنقل للمواطنين والمقيمين في العاصمة، ومواكبة أوقات الذروة خلال الشهر الكريم، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل الوصول إلى مختلف الوجهات.
وبحسب الجدول المعتمد الخاص بـ مواعيد قطار الرياض في رمضان، ستكون ساعات التشغيل من يوم الأحد حتى الخميس ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، ما يمنح الموظفين والطلاب والمتسوقين مرونة أكبر في التنقل، خاصة خلال الفترات المسائية التي تشهد كثافة ملحوظة في رمضان.
أما يوم الجمعة، فتبدأ ساعات التشغيل من الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، تماشيًا مع الحركة المتزايدة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي يوم السبت، يعمل القطار من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل.