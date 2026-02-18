Icon

وظائف شاغرة بشركة طيران أديل

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٧ صباحاً
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس مشاريع تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي المرافق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، الهندسة، إدارة الأعمال).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.flyadeal.com/jobs)

