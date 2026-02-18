مواعيد زيارة الروضة الشريفة خلال شهر رمضان نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن حملة “الجود منا وفينا” وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن وظائف شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو تدشين حملة جود الإسكان بمناطق المملكة.. “الجود منّا وفينا” في شهر الخير وظائف شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية وظائف شاغرة بشركة طيران أديل وظائف شاغرة في البنك الإسلامي وظائف شاغرة لدى شركة بترورابغ
أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس مشاريع تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي المرافق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، الهندسة، إدارة الأعمال).
وأوضحت شركة طيران أديل، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.flyadeal.com/jobs)