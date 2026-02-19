Icon

وظائف شاغرة بـ فروع شركة PARSONS

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٨ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من أبها، والرياض، ومشروع القدية.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير الجودة والمواد/ التصميم الداخل.

– أخصائي إنشاءات المرافق.

– مسؤول دعم ضمان ومراقبة الجودة.

– مهندس ميداني رصف الطرق.

– أخصائي جودة الموقع.

– منسق لوجستي.

– مدير العقود.

– مهندس مدني مساعد.

– مدير أول المخاطر.

– مدير قسم الهندسة.

– محلل أول بيانات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (https://parsons.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/Search?locationCountry=50423b5190ad49bb89e94cd58dfaad69)

