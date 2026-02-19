وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة بـ فروع شركة PARSONS جهود متكاملة في الحرمين الشريفين تستقبل الملايين خلال رمضان وزير الخارجية الأمريكي: إعمار غزة السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار موعد التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي خلال شهر رمضان الدفاع المدني يوضّح طرق التعامل مع تسرّب الغاز وزير الدفاع يُقلد قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة معونة شهر رمضان.. صرف 1000 ريال للعائل و500 ريال لكل تابع الجبير بـ “مجلس السلام”: السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين
أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من أبها، والرياض، ومشروع القدية.
تفاصيل وظائف شركة PARSONS
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– خبير الجودة والمواد/ التصميم الداخل.
– أخصائي إنشاءات المرافق.
– مسؤول دعم ضمان ومراقبة الجودة.
– مهندس ميداني رصف الطرق.
– أخصائي جودة الموقع.
– منسق لوجستي.
– مدير العقود.
– مهندس مدني مساعد.
– مدير أول المخاطر.
– مدير قسم الهندسة.
– محلل أول بيانات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (https://parsons.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/Search?locationCountry=50423b5190ad49bb89e94cd58dfaad69)