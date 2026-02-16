Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الحاج حسين رضا

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٨ مساءً
وظائف شاغرة في شركة الحاج حسين رضا
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين رضا

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

وظائف شاغرة لدى جسارة للمشاريع

وظائف شاغرة لدى جسارة للمشاريع

– مدرب تقني.

– مدير الخدمة.

– ممثل ميداني/ ضمان الجودة.

– موظف مركز الاتصال (للنساء).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.hha.com.sa/ar/job-search-results/)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بمجموعة بن شيهون
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمجموعة بن شيهون

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة كدانة للتنمية والتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة كدانة للتنمية والتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان القابضة

حصاد اليوم