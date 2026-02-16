وظائف شاغرة في شركة الحاج حسين رضا

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدرب تقني.
– مدير الخدمة.
– ممثل ميداني/ ضمان الجودة.
– موظف مركز الاتصال (للنساء).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 إبريل 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.hha.com.sa/ar/job-search-results/)