وظائف شاغرة في شركة الحاج حسين رضا

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين رضا

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب تقني.

– مدير الخدمة.

– ممثل ميداني/ ضمان الجودة.

– موظف مركز الاتصال (للنساء).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.hha.com.sa/ar/job-search-results/)