وظائف شاغرة في شركة ساتورب

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.
وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير العقود.
– مشرف مراقبة العمليات.
– منسق التدريب التقني الهندسي.
– مهندس فحص المخاطر.
– مشرف التخطيط.
– مفتش منطقة/ كهرباء.
– أخصائي أول جودة المختبر.
– أخصائي لحام.
– أخصائي أنشطة الفحص.
وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (https://career-sa20.hr.cloud.sap/career?company=SATORPPROD)