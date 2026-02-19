وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المشتريات.

– مساعد مدير قسم الكهرباء.

– مدير أول قسم الكهرباء.

– أخصائي أول مراكز الخدمات اللوجستية.

– أخصائي الشؤون المالية.

– أخصائي أول إدارة المرافق.

– منسق أول الشحن والتخليص الدولي.

– مساعد مدير المشتريات.

– مدرب برنامج المغامرات.

– مدير الشؤون المالية.

– مسؤول إداري/ قسم الأنظمة.

– مدير عمليات المغامرات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)