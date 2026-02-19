Icon

وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية Icon برعاية شركة “سير”.. انطلاق أضخم حملة مجتمعية لنشر ثقافة السيارات الكهربائية بالمملكة Icon أزياء الأطفال التراثية تزين ليالي رمضان في الحدود الشمالية Icon تمور المملكة في رمضان.. قيمة غذائية وأصناف متنوّعة تزيّن موائد الشهر الفضيل Icon الشؤون الإسلامية تدشن برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في باكستان Icon لحظات الإفطار في المسجد الحرام.. مشهد إنساني يعكس عالمية المكان وقدسيته Icon سلمان للإغاثة يوزّع 245 حقيبة إيوائية على الأسر المتضررة من السيول والأمطار في إدلب Icon شركة EVIQ راعيًا ذهبيًا للحملة المجتمعية لنشر ثقافة السيارات الكهربائية في المملكة Icon ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز Icon بناءً على ما عرضه ولي العهد.. الملك سلمان يوجه بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن

وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن

وظائف شاغرة في هيئة سدايا

وظائف شاغرة في هيئة سدايا

– مدير المشتريات.

– مساعد مدير قسم الكهرباء.

– مدير أول قسم الكهرباء.

– أخصائي أول مراكز الخدمات اللوجستية.

– أخصائي الشؤون المالية.

– أخصائي أول إدارة المرافق.

– منسق أول الشحن والتخليص الدولي.

– مساعد مدير المشتريات.

– مدرب برنامج المغامرات.

– مدير الشؤون المالية.

– مسؤول إداري/ قسم الأنظمة.

– مدير عمليات المغامرات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع عيادات ديافيرم في 5 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع عيادات ديافيرم في 5...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في كروز السعودية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في كروز السعودية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة بترورابغ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة بترورابغ

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية

حصاد اليوم