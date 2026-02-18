Icon

وظائف شاغرة لدى شركة بترورابغ

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٧ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة بترورابغ
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف شركة بترورابغ

وأبرزت شركة بترورابغ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس قسم إدارة الأصول: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل مالي/ إدارة نقدية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بترورابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.petrorabigh.com/jobs)

