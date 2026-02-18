مواعيد زيارة الروضة الشريفة خلال شهر رمضان نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن حملة “الجود منا وفينا” وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن وظائف شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو تدشين حملة جود الإسكان بمناطق المملكة.. “الجود منّا وفينا” في شهر الخير وظائف شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية وظائف شاغرة بشركة طيران أديل وظائف شاغرة في البنك الإسلامي وظائف شاغرة لدى شركة بترورابغ
أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.
وأبرزت شركة بترورابغ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– رئيس قسم إدارة الأصول: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص ذي الصلة.
– محلل مالي/ إدارة نقدية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية).
وأوضحت شركة بترورابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.petrorabigh.com/jobs)