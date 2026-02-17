Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٨ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والظهران، والرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

وظائف شاغرة لدى كدانة للتنمية والتطوير

وظائف شاغرة لدى كدانة للتنمية والتطوير

– أخصائي تحليل البيانات.

– أخصائي أنظمة الدعم الهندسي.

– كبير مدربين التدريب البحري.

– مشرف ورشة الأسلحة.

– مشرف معدات التسليح.

– مدير خدمة عملاء البيانات الجغرافية المكانية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 فبراير 2026م.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة للجنسين بـ البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة للجنسين بـ البنك الإسلامي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة

حصاد اليوم