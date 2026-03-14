أمانة المدينة المنورة تعتمد مشروعين استثماريين بالقطاعين التجاري والسياحي

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة تنفيذ مشروعين استثماريين في المدينة المنورة، وذلك في إطار جهودها لتنمية القطاع التجاري وتحفيز الاستثمار وتعزيز النشاط السياحي.

ويشمل المشروع الأول تنفيذ مشروع تجاري في حي القبلتين على طريق أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-، بمساحة تبلغ 1,353.9 مترًا مربعًا، ويهدف إلى استقطاب المستثمرين، وزيادة التنافسية، وتلبية احتياجات المستهلكين، بما يُسهم في تنمية القطاع التجاري بالمدينة المنورة.

كما اعتمدت الأمانة تنفيذ مشروع فندقي في حي الروابي على طريق علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، بمساحة تبلغ 1,662 مترًا مربعًا؛ بهدف تعزيز السياحة وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى دعم تنمية البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالقطاع السياحي.

وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة، أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير المشهد الحضري، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.