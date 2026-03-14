Icon

هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد وتصاعد الدخان بداخلها Icon أمانة المدينة المنورة تعتمد مشروعين استثماريين بالقطاعين التجاري والسياحي Icon انتعاش أسواق الذهب في الباحة مع اقتراب عيد الفطر Icon “استعداد الرجل للعيد”.. مظهر من مظاهر الفرح بالعاصمة الرياض Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 6 مناطق Icon ضبط 21320 مخالفًا لأنظمة الإقامة بينهم 22 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف Icon اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية Icon أمطار ورياح وصواعق على منطقة نجران حتى التاسعة مساء  Icon ضبط مواطن رعى 35 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز Icon ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف السعودية الائتماني عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمانة المدينة المنورة تعتمد مشروعين استثماريين بالقطاعين التجاري والسياحي

السبت ١٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٠ مساءً
أمانة المدينة المنورة تعتمد مشروعين استثماريين بالقطاعين التجاري والسياحي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة تنفيذ مشروعين استثماريين في المدينة المنورة، وذلك في إطار جهودها لتنمية القطاع التجاري وتحفيز الاستثمار وتعزيز النشاط السياحي.
ويشمل المشروع الأول تنفيذ مشروع تجاري في حي القبلتين على طريق أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-، بمساحة تبلغ 1,353.9 مترًا مربعًا، ويهدف إلى استقطاب المستثمرين، وزيادة التنافسية، وتلبية احتياجات المستهلكين، بما يُسهم في تنمية القطاع التجاري بالمدينة المنورة.
كما اعتمدت الأمانة تنفيذ مشروع فندقي في حي الروابي على طريق علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، بمساحة تبلغ 1,662 مترًا مربعًا؛ بهدف تعزيز السياحة وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى دعم تنمية البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالقطاع السياحي.
وأكدت أمانة منطقة المدينة المنورة، أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير المشهد الحضري، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

