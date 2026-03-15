متحدث وزارة الدفاع: القوات الجوية السعودية أول قوة في العالم تدمر صواريخ من نوع كروز

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي أن القوات المسلحة تمتلك القدرات المتقدمة اللازمة للتصدي لأي اعتداءات، مشددًا على أن القوات الجوية الملكية السعودية والقوات المسلحة أول قوة في العالم تدمر صواريخ من نوع كروز.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي لـ “الإخبارية”: أن خدمة الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة تعزز الشراكة مع منظومة الدفاع، مضيفًا: “لدينا خبرة طويلة في التعامل مع التهديدات الجوية”.

واستكمل: هناك تفاعل كبير من المواطنين في الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة، والأمن مسؤولية الجميع.