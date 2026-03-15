Icon

إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم 2026 Icon مانشستر يونايتد يعزز حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه على أستون فيلا Icon بيان خليجي بريطاني يدين الهجمات الإيرانية ويؤكد حق دول المجلس في الدفاع عن أمنها Icon الدفاع الكويتية: رصد 14 طائرة مسيّرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية Icon استعدادات مكثفة في المسجد النبوي لاستقبال المصلين ليلة 27 Icon #يهمك_تعرف | أوقات زيارة معرض عمارة المسجد النبوي ومعرض نوادر المخطوطات Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10886.63 نقطة Icon ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان.. تجديد مسجد قصر الشريعة في الخرج Icon أحمد حلمي يتهم مدير منزله بالاحتيال Icon الإمارات: القبض على 10 مقيمين لنشرهم مقاطع مضللة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة في محمية الإمام تركي

الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٤ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية, مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهما مخالفتي قطع مسيجات ودخول محمية دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة ‏قطع أو إتلاف مسيجات المناطق المحمية تصل إلى (100,000) ريال، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات، وعقوبة مخالفة دخول المحميات دون ترخيص غرامة (5,000) ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد