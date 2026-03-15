خالد بن سلمان يشيد بكفاءة القوات المسلحة ويدعو المواطنين للإبلاغ عن مشاهدات الصواريخ والمسيرات | وزارة الدفاع تُطلق خدمة الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة عبر توكلنا | وزارة الدفاع القطرية تتصدى بنجاح لهجوم بطائرات مسيّرة | ارتفاع الدولار مؤقت والفيدرالي الأميركي سيثبت سعر الفائدة | مدني الرياض يخمد حريقًا في مضخة بمبنى بحي المحمدية ولا إصابات | لقطات من صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان | ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة في محمية الإمام تركي | إلزام المنشآت بتصحيح سكن العمالة عبر مسارين نظاميين معتمدين | تحديث آلية الاحتساب لنسب التوطين في برنامج نطاقات | إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم 2026

وزارة الدفاع تُطلق خدمة الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة عبر توكلنا

الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٢ مساءً
المواطن - واس

أطلقت وزارة الدفاع خدمة الإبلاغ عن المشاهدات الجوية المشبوهة عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”، لتتيح للمواطنين والمقيمين في المملكة فرصة الإبلاغ عن أي مشاهدات جوية مشبوهة (الطائرات المسيَّرة أو الصواريخ)، وذلك لضمان وصول هذه البلاغات في وقت قياسي، بما يحقق سرعة الاستجابة لحماية الوطن وصون مقدراته.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، أن هذه الخدمة تعزّز الشراكة الحقيقية بين المواطنين والمقيمين ومنظومة الدفاع، من منطلق دورهم المهم في الدفاع عن الوطن.

قد يهمّك أيضاً
وأكد اللواء الركن المالكي أن القوات المسلحة السعودية تمتلك القدرات المتقدمة اللازمة للتصدي لأي هجمات أو اعتداءات جوية قد تحدث -لا قدر الله- على المملكة، إلا أن هذه الخدمة تتيح المجال للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن كل ما يشكل تهديدًا للوطن، وهي نقلة نوعية في تسخير التقنيات المتقدمة لإشراك المواطن والمقيم في اكتشاف التهديدات.

اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة
أخبار رئيسية

اعتراض وتدمير مسيّرتين في الربع الخالي متجهتين...

أخبار رئيسية
اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
أخبار رئيسية

اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية

أخبار رئيسية
اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية
أخبار رئيسية

اعتراض وتدمير مسيّرة في المنطقة الشرقية

أخبار رئيسية
اعتراض وتدمير 7 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة
أخبار رئيسية

اعتراض وتدمير 7 مسيّرات بعد دخولها المجال...

أخبار رئيسية
اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
أخبار رئيسية

اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة...

أخبار رئيسية
اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية
أخبار رئيسية

اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية

أخبار رئيسية