إيطاليا تعلق التجديد التلقائي لاتفاقية التعاون العسكري مع دولة الاحتلال

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، تعليق بلادها التجديد التلقائي لاتفاقية تعاونها العسكري مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت ميلوني، في تصريحات على هامش فعالية بمدينة (فيرونا)، إنه نظرًا للوضع الراهن قررت الحكومة تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع دولة الاحتلال.

يشار إلى أنه تم التوقيع على الاتفاقية الدفاعية بين الجانبين في عام 2003 وصادق عليها البرلمان الإيطالي 2005، وتم تجديدها منذ ذلك الحين تلقائيًا كل 5 سنوات، ووفق الاتفاق السابق بين الحكومتين، فإن الاتفاقية تمدد تلقائيًا في 13 أبريل بعد كل خمس سنوات.