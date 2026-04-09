البيئة تبحث تحديات استيراد المواشي مع كبار الموردين

عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، اجتماعًا مع كبار مستوردي المواشي الحية من الخارج، ضمن جهودها المستمرة لضمان وفرة السلع النباتية والحيوانية؛ بهدف استطلاع أبرز التحديات التي تواجههم، وبحث السبل الممكنة لمعالجتها؛ بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد في الأسواق المحلية.

وأكدت الوزارة أهمية تعزيز كفاءة عمليات الاستيراد؛ بما يسهم في استمرار تدفق استيراد المواشي الحية وتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي، واستعدادات موسم الحج لهذا العام 1447هـ.

وأشارت إلى أهمية تعزيز سبل الشراكة مع القطاع الخاص، والاستماع لملاحظات شركات القطاع الخاص بشكل مباشر؛ بما يدعم اتخاذ قرارات فاعلة تسهم في تطوير القطاع، وتحقيق التوازن في الأسواق المحلية، وضمان وفرة المنتجات، واستقرارها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن إجمالي واردات المملكة من المواشي الحية تجاوزت 10 ملايين رأس خلال العام الماضي 2025م، وذلك في مؤشر يعكس قوة سلاسل الإمداد وكفاءة منظومة الاستيراد في تلبية احتياجات السوق المحلي بمناطق المملكة كافة.