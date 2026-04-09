وادي عين النبي برهاط.. إرث تاريخي وطبيعة بكر تمتد لأكثر من 1400 عام | حرب الشرق الأوسط تغيّر سلوك الاستهلاك في أوروبا | وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني لبحث مجريات الأوضاع | أكثر من 4800 تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق خلال مارس | الإنتاج الصناعي السعودي يرتفع 8.9% خلال فبراير | أمطار غزيرة على الباحة حتى المساء | أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية على منطقة القصيم | الإحصاء: ارتفاع الإنتاج النفطي للسعودية إلى 10.1 ملايين برميل يوميًا خلال فبراير | الخطوط الجوية الكويتية تستأنف رحلاتها إلى وجهات جديدة عبر مطار الدمام | ارتفاع أسعار النفط اليوم

البيئة تبحث تحديات استيراد المواشي مع كبار الموردين

الخميس ٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
المواطن - واس

عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، اجتماعًا مع كبار مستوردي المواشي الحية من الخارج، ضمن جهودها المستمرة لضمان وفرة السلع النباتية والحيوانية؛ بهدف استطلاع أبرز التحديات التي تواجههم، وبحث السبل الممكنة لمعالجتها؛ بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد في الأسواق المحلية.

وأكدت الوزارة أهمية تعزيز كفاءة عمليات الاستيراد؛ بما يسهم في استمرار تدفق استيراد المواشي الحية وتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي، واستعدادات موسم الحج لهذا العام 1447هـ.

وأشارت إلى أهمية تعزيز سبل الشراكة مع القطاع الخاص، والاستماع لملاحظات شركات القطاع الخاص بشكل مباشر؛ بما يدعم اتخاذ قرارات فاعلة تسهم في تطوير القطاع، وتحقيق التوازن في الأسواق المحلية، وضمان وفرة المنتجات، واستقرارها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن إجمالي واردات المملكة من المواشي الحية تجاوزت 10 ملايين رأس خلال العام الماضي 2025م، وذلك في مؤشر يعكس قوة سلاسل الإمداد وكفاءة منظومة الاستيراد في تلبية احتياجات السوق المحلي بمناطق المملكة كافة.

