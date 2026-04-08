فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الإسباني

المركز الوطني لسلامة النقل: 6 حالات وفاة بحادث تصادم في الرياض هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية توضح ضوابط الرعي المحدثة #يهمك_تعرف | مساند توضح آلية الخصم من أجر العامل المنزلي “البيئة” تؤكد وفرة منتجات الدواجن في الأسواق المحلية بالمملكة البرلمان العربي: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي السافرة على لبنان محاولة جديدة لجر المنطقة لفوضى شاملة تعادل الفيحاء والأهلي في دوري روشن 254 قتيلاً و1165 جريحاً في أعنف قصف إسرائيلي على لبنان باكستان تدين استهداف القنصلية الكويتية في البصرة الأمم المتحدة تدعو للتصرف بحسن نية للوصول لاتفاق شامل بين أمريكا وإيران نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة فوزية بنت سعود بن هذلول
تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.
تسلم الرسالة وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة السيد خابيير ماريا.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.