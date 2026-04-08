فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الإسباني

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

تسلم الرسالة وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة السيد خابيير ماريا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.