كتاب «سعود الفيصل» يتحول إلى إرثٍ مفتوحٍ للجميع ويتجاوز مليون ونصف مشاهدة في يومٍ واحد

صرح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التراث غير الربحية، أن كتاب سعود الفيصل صدر ليكون إرثاً مفتوحاً للجميع، وعملًا استثنائيًا خيريًا مخصصًا للأميرالراحل، وفاءً وتقديرًا لمسيرته.



وأوضح سموه أن هذا الإصدار يأتي في إطار جهود مؤسسة التراث غير الربحية لتوثيق سيرة ومسيرة الأمير سعود الفيصل، وإبراز إسهاماته الدبلوماسية والإنسانية، لافتاً إلى أن إعلان إتاحة تصفح النسخة الإلكترونية من الكتاب للجميع حظي بتفاعلٍ واسع، متجاوزًا مليون ونصف مشاهدة في يومٍ واحد، بما يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها سموه، يرحمه الله، في وجدان الناس، وتقديرهم لمسيرته الوطنية.



ويشار إلى أن الكتاب دشّن السبت 11 أبريل 2026م في قصر الملك فيصل بالمعذر، وذلك في حفل نُظم بالتعاون بين مؤسسة التراث غير الربحية ومؤسسة الملك فيصل الخيرية، وتعد هذه المناسبة أول حفل يُقام في قصر الملك فيصل في المعذر، بعد ترميمه وتأهيله ليكون متحفًا يوثق إرث الملك فيصل ومسيرته.

وتتاح النسخة الإلكترونية من الكتاب عبر الرابط: https://al-turath.org/?p=29719