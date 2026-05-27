اختيار مواقع الرصد في المشاعر المقدسة عزز من دقة مراقبة عناصر الطقس

الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٠ مساءً
اختيار مواقع الرصد في المشاعر المقدسة عزز من دقة مراقبة عناصر الطقس
المواطن - واس

أكد المركز الوطني للأرصاد أن اختيار المواقع المناسبة لمحطات الرصد المأهولة والآلية داخل المشاعر المقدسة أسهم في تحقيق أعلى درجات الدقة في مراقبة عناصر الطقس، بما يدعم الجهود التشغيلية والخدمية المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وأوضح أن توزيع محطات الرصد وفق أسس علمية ومعايير فنية دقيقة مكّن من رفع كفاءة عمليات المتابعة والرصد، وتحقيق دقة تطابقية بين التوقع والرصد تجاوزت 98% داخل المشاعر المقدسة، بما يشمل درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح والعوامل الجوية المختلفة.

وتُعد البيانات الأرصادية الدقيقة عنصرًا أساسيًا في دعم الجهات المعنية بخدمة الحجاج، والإسهام في تعزيز السلامة ورفع جاهزية التعامل مع عوامل الطقس في المشاعر، عبر توفير معلومات آنية واستباقية تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة خلال موسم الحج.

