استمرار طواف الإفاضة في المسجد الحرام وسط انسيابية وتنظيم متكامل

يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء طواف الإفاضة في المسجد الحرام وسط أجواء تنظيمية ميسّرة وانسيابية ملحوظة في حركة الحشود، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تسهيل أداء المناسك بكل يسر وطمأنينة.

وتشهد ساحات وأروقة المسجد الحرام حركة منتظمة للحجاج مع تكثيف أعمال التفويج وإدارة الحشود، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات السلامة والراحة لضيوف الرحمن أثناء أداء النسك.

كما تواصل الجهات المعنية تقديم خدماتها الميدانية والتنظيمية على مدار الساعة، مدعومة بخطط تشغيل دقيقة وإمكانات بشرية وتقنية، لضمان سلاسة الحركة داخل المسجد الحرام والمناطق المحيطة به خلال موسم الحج.