الشؤون الإسلامية تكثّف برامج توعية الحجاج بـ 22 مليون رسالة نصية و582 ألف اتصال

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، تنفيذ برامجها التوعوية والإرشادية المكثفة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الوعي الشرعي، وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم على بصيرة وطمأنينة.

وأظهرت الإحصاءات مباشرة أكثر من (1822) داعية تنفيذ البرامج الدعوية والتوعوية في حملات ومخيمات الحجاج، ومساجد العاصمة المقدسة، ومساجد الحِل، ومساجد المشاعر في عرفات ومزدلفة، إلى جانب أعمالهم في الكبائن التوعوية، وخدمات الهاتف المجاني الموحد، وخدمة الاتصال المرئي للتوعية الشرعية؛ للإجابة عن استفسارات الحجاج وتبصيرهم بأحكام المناسك.

ونفّذ الدعاة والأئمة أكثر من (120,168) منشطًا دعويًا وتوعويًا؛ للإسهام في نشر المفاهيم الشرعية الصحيحة، وتمكين الحجاج من أداء نسكهم بوعي وطمأنينة، فيما يواصل الدعاة أعمالهم التوعوية والإرشادية في مشعر منى حتى نهاية موسم الحج.

وفي جانب الرسائل التوعوية، بثّت الشاشات الإلكترونية أكثر من (4,360,800) رسالة توعوية وإرشادية متعددة اللغات، تضمنت أحكام المناسك والتنبيهات الشرعية والإرشادات التوعوية، بما يسهم في إيصال الرسائل الإرشادية إلى أكبر شريحة من ضيوف الرحمن.

وأرسلت الوزارة أكثر من (22) مليون رسالة نصية إلى هواتف الحجاج في المشاعر المقدسة، اشتملت على رسائل توجيهية وإرشادية تتعلق بأحكام المناسك والتعليمات المنظمة للحج؛ بما يعزز مستوى الوعي الشرعي لدى الحجاج.

وفي جانب الخدمات الإرشادية المباشرة، استقبل الهاتف المجاني الموحد أكثر من (582,108) مكالمات؛ للإجابة عن استفسارات الحجاج الشرعية، بمشاركة أكثر من (230) داعية و(30) مترجمًا، وتقديم الخدمة بأكثر من (14) لغة.

وتواصل الوزارة تقديم خدمة الاتصال المرئي للتوعية الشرعية بأكثر من (40) لغة، بما يتيح للحجاج طرح استفساراتهم الشرعية بلغاتهم المختلفة، ويسهم في تعزيز الوعي بأحكام المناسك وأدائها على الوجه الصحيح.

وأكدت الوزارة استمرار برامجها الدعوية والتوعوية وخدماتها الإرشادية في المشاعر المقدسة ومساجدها ومقارها التوعوية حتى نهاية موسم الحج، ضمن خطتها الشاملة لخدمة ضيوف الرحمن، بما يسهم في تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.