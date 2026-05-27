الصحة لضيوف الرحمن: تجنبوا مشاركة أدوات الحلاقة عند التحلل منعًا للعدوى

دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام إلى تجنب مشاركة أدوات الحلاقة مع الآخرين عند التحلل؛ حفاظًا على سلامتهم والوقاية من العدوى التي قد تنتقل عبر الأدوات الشخصية.
وأكدت أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية خلال أداء المناسك، مشددة على ضرورة حمل المظلة، والإكثار من شرب المياه بانتظام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أوقات الذروة.
ويأتي ذلك ضمن الجهود التوعوية التي تنفذها المنظومة الصحية؛ بهدف تعزيز سلامة ضيوف الرحمن، ورفع مستوى الوعي الصحي خلال موسم حج 1447هـ.