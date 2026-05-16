Icon

روسيا تتعرض لأكبر هجوم أوكراني بالمسيرات منذ بدء الحرب Icon ترامب لإيران: الوقت ينفد Icon الجزائر تطرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن قمح Icon الحج والعمرة لضيوف الرحمن: احذروا من الاحتيال الإلكتروني Icon أسواق النفط تواجه مخاطر ارتفاعات حادة مع أزمة مضيق هرمز Icon المرور يضبط أكثر من 5 آلاف دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon القبض على مقيم ومقيمة لنشرهما إعلانات تقديم خدمات حج وهمية ومضللة Icon وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية Icon العراق يعتمد 6 إجراءات لمنع دخول السلع غير المطابقة Icon ضغوط غير مسبوقة على سوق السندات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
في شهر أبريل

العراق يعلن تصدير 10 ملايين برميل نفط عبر مضيق هرمز

السبت ١٦ مايو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
العراق يعلن تصدير 10 ملايين برميل نفط عبر مضيق هرمز
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، إن العراق صدّر 10 ملايين برميل نفط فقط عبر مضيق هرمز، خلال شهر أبريل الماضي.

وأضاف خضير في مؤتمر مراسيم تسلمه مهام عمله في وزارة النفط، اليوم السبت: «العراق كان يصدر عبر مضيق هرمز 93 مليون برميل شهريًا، وخلال أبريل الماضي صدرنا فقط 10 ملايين برميل بسبب الحرب».

وأوضح أن العراق يعتزم التعاون مع منظمة ‌«أوبك» ⁠لتعزيز إنتاج البلاد وقدرتها على التصدير، مضيفًا أن بغداد تهدف ⁠إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ خمسة ⁠ملايين برميل يوميًا.

وأوضح أن «رؤية واستراتيجية الحكومة تركز على وجود جميع الشركات الأجنبية في العراق للمشاركة في زيادة الطاقة الإنتاجية، وتدريب الكوادر الفنية والهندسية، وبناء أفضل البنى التحتية لقطاعات النفط».

وذكر أن «العراق يمتلك جميع المقومات للوصول إلى مستوى الريادة في مجال الطاقة، لما يمتلكه من احتياطات نفطية كبيرة»، لافتًا إلى أن «الحكومة تسعى لتحويل جميع المحافظات إلى محافظات منتجة للنفط للنهوض بواقعها الاقتصادي».

وأشار إلى أن «الوزارة بجميع دوائرها ستعمل على تنفيذ الخطط النفطية، مع التركيز على النزاهة والشفافية في التعامل مع الشركات وفق أعلى المعايير»، مؤكدًا أن «الوزارة لن تتساهل في ملف الفساد، ولن يكون هناك وجود للأشخاص غير الكُفء».

وأوضح أن «الوزارة ستعمل أيضًا على تنفيذ خطط الحكومة لتوفير الإيرادات المالية عبر تفعيل قطاع النفط، ووضع الحلول لجميع المشاكل والارتقاء بمستوى الأداء».

وتُعدّ صادرات النفط شريان الاقتصاد العراقي، إذ يعتمد البلد على الخام لتمويل معظم نفقاته العامة ورواتب القطاع الحكومي.

ويذهب أكثر من 95% من النفط العراقي عبر موانئ الخليج، ما يجعل أي اضطراب في مضيق هرمز تهديدًا مباشرًا للإيرادات والاستقرار المالي، وسط مطالب متزايدة بتنويع منافذ التصدير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الأمريكي: من مصلحة الصين إنهاء أزمة مضيق هرمز
العالم

وزير الخارجية الأمريكي: من مصلحة الصين إنهاء...

العالم
فيتنام تطلب من البحرية الأميركية السماح بمرور ناقلة نفط عبر هرمز
العالم

فيتنام تطلب من البحرية الأميركية السماح بمرور...

العالم
بدعوة من بريطانيا وفرنسا.. اجتماع يضم 40 دولة بشأن مضيق هرمز
العالم

بدعوة من بريطانيا وفرنسا.. اجتماع يضم 40...

العالم
الاتحاد الأوروبى: نبحث سبل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
العالم

الاتحاد الأوروبى: نبحث سبل ضمان حرية الملاحة...

العالم
علي الزيدي يتسلم مهامه رسميا رئيسا للحكومة العراقية
العالم

علي الزيدي يتسلم مهامه رسميا رئيسا للحكومة...

العالم
ترامب: الرئيس الصيني عرض المساعدة للتوصل لاتفاق بشأن حرب إيران
العالم

ترامب: الرئيس الصيني عرض المساعدة للتوصل لاتفاق...

العالم