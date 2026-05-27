تحذيرات من التعرض المباشر للشمس.. والأرصاد توصي الحجاج باستخدام المظلات

دعا المركز الوطني للأرصاد حجاج بيت الله الحرام إلى ضرورة استخدام المظلات الشمسية خلال أداء المناسك والتنقل بين المشاعر المقدسة، للوقاية من التأثيرات المباشرة لأشعة الشمس وتجنب مخاطر الإجهاد الحراري.
وأكد المركز، عبر رسالة توعوية وجهها لضيوف الرحمن تحت عنوان «أخي الحاج»، أن الالتزام بحمل المظلة يعد من أبرز الإجراءات الوقائية البسيطة والفعالة، لما لها من دور في الحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة، بما يسهم في حماية الحاج ومساعدته على أداء النسك بكل يسر وطمأنينة.
وأوضح المركز أن هذه التوصيات تأتي ضمن الجهود التوعوية والتكاملية التي تنفذها الجهات المعنية لخدمة الحجاج والمحافظة على سلامتهم، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة التي تشهدها المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.
كما شددت التوصيات الجوية والطبية على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، باعتبارها خط الدفاع الأول للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس أثناء أداء الفريضة.