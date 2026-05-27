Icon

نصائح غذائية مهمة خلال عيد الأضحى Icon طباعة أول مصحف سعودي يوثق عناية السعودية بخدمة كتاب الله Icon اختيار مواقع الرصد في المشاعر المقدسة عزز من دقة مراقبة عناصر الطقس Icon تحذيرات من التعرض المباشر للشمس.. والأرصاد توصي الحجاج باستخدام المظلات Icon وظائف شاغرة في شركة كدانة Icon وظائف شاغرة لدى شركة الحفر العربية Icon استمرار طواف الإفاضة في المسجد الحرام وسط انسيابية وتنظيم متكامل Icon الصحة لضيوف الرحمن: تجنبوا مشاركة أدوات الحلاقة عند التحلل منعًا للعدوى Icon إخلاء طبي جوي لـ3 مواطنين سعوديين من مصر Icon سار تعلن تفويج قطار المشاعر لـ357 ألف حاج من مشعر مزدلفة إلى منى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

تحذيرات من التعرض المباشر للشمس.. والأرصاد توصي الحجاج باستخدام المظلات

الأربعاء ٢٧ مايو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٢ مساءً
تحذيرات من التعرض المباشر للشمس.. والأرصاد توصي الحجاج باستخدام المظلات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعا المركز الوطني للأرصاد حجاج بيت الله الحرام إلى ضرورة استخدام المظلات الشمسية خلال أداء المناسك والتنقل بين المشاعر المقدسة، للوقاية من التأثيرات المباشرة لأشعة الشمس وتجنب مخاطر الإجهاد الحراري.

وأكد المركز، عبر رسالة توعوية وجهها لضيوف الرحمن تحت عنوان «أخي الحاج»، أن الالتزام بحمل المظلة يعد من أبرز الإجراءات الوقائية البسيطة والفعالة، لما لها من دور في الحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة، بما يسهم في حماية الحاج ومساعدته على أداء النسك بكل يسر وطمأنينة.

وأوضح المركز أن هذه التوصيات تأتي ضمن الجهود التوعوية والتكاملية التي تنفذها الجهات المعنية لخدمة الحجاج والمحافظة على سلامتهم، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة التي تشهدها المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

كما شددت التوصيات الجوية والطبية على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية، باعتبارها خط الدفاع الأول للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس أثناء أداء الفريضة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإحصاء: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ بلغ 1,707,301 حاجّ وحاجَّة
السعودية

الإحصاء: إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ...

السعودية
طريق أبو زرائب بالعُلا.. مسار تاريخي للحجاج يوثّق بدايات دروب القوافل الإسلامية
السعودية

طريق أبو زرائب بالعُلا.. مسار تاريخي للحجاج...

السعودية