نصائح غذائية مهمة خلال عيد الأضحى

وجه تجمع تبوك الصحي حزمة من الإرشادات والتوصيات الطبية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً إلى الالتزام بالعادات الغذائية الصحية، خاصة فيما يتعلق بطريقة حفظ واستهلاك لحوم الأضاحي.

وأكد التجمع، التابع لوزارة الصحة، عبر منصة إكس أهمية حفظ اللحوم في درجات حرارة مناسبة لضمان سلامتها وجودتها، مع ضرورة طهيها بشكل جيد للوقاية من المشكلات الصحية المرتبطة بتناول اللحوم غير الناضجة.

كما شدد على أهمية تجنب الإفراط في استهلاك اللحوم خلال أيام العيد حفاظاً على صحة الجهاز الهضمي، موضحاً أن الأفضل ألا تتجاوز حصة الفرد من اللحوم وجبة واحدة يومياً.

وأشار التجمع إلى أن الاحتياج اليومي لجسم الإنسان يتراوح بين 70 و90 جراماً من اللحوم، داعياً إلى الاعتدال في تناول الأطعمة خلال إجازة العيد لضمان قضاء أيام صحية وآمنة.