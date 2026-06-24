فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات المفاوضات بين إيران وأمريكا مع نظيره الإيراني

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا بمعالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.
وجرى خلال الاتصال استعراض آخر مستجدات المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، والتقدم المُحرز في تنفيذ التفاهمات المتفق عليها.
كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية، وأهمية مواصلة الجهود والدفع نحو الحوار والحلول الدبلوماسية بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة.