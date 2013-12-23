بالفيديو.. البلطان: رحيل ابني للهلال ممكن.. ولكن وليد عبدالله “مستحيل”!!

أكد خالد البلطان -رئيس نادي الشباب- أنه يرغب في ترك رئاسة النادي في أسرع وقت لإفساح المجال للوجوه الشابة لتتقلد أعلى المناصب في النادي والاستفادة من حماسها، قائلاً: “لست متمسكاً برئاسة الفريق الشبابي في الفترة المقبلة، وأرغب في ترك المنصب لأحد الوجوه الشبابية، وأعطيت للشباب كل ما لدي ولست محتكراً للنادي”.

ونفى البلطان -في حوار مطول مع القناة الرياضية السعودية، أجراه الزميل ماجد التويجري- أن يكون سامي الجابر -مدرب الهلال- قد أجرى اتصالات مع أحد من لاعبي الشباب في الفترة الماضية, مؤكداً أن النادي لن يفرط في أحد من لاعبيه لأي ناد، سواء الهلال أو غيره إلا في وجود البديل المناسب, مشيراً أيضاً إلى أن هذا الكلام ينطبق على جميع لاعبي الشباب، ما عدا الحارس وليد عبدالله.

البلطان أشار مازحاً أنه قد يقبل انتقال ابنه وليد البلطان الذي يدرس في أمريكا حالياً إلى صفوف فريق الهلال, ولكنه لا يقبل بأي شكل من الأشكال انتقال الحارس وليد عبدالله من الفريق, لأنه خارج حسابات الانتقالات نهائياً, حيث أكد البلطان أن وليد عبدالله حالة نادرة في السعودية، ولن تجد له بديلاً أو منافساً في حراسة المرمى، وأنه لن يفرط فيه تحت أي ظرف.