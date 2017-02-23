دراسة: الزواج يحد من التوتر

المواطن - وكالات

قالت دراسة حديثة إن المتزوجين ربما يكونون بصحةٍ أفضل من العزّاب، أو المطلّقين، أو الأرامل لأسباب من بينها انخفاض مستويات هرمون للتوتر له علاقة بمشكلات صحية شتى.

وربطت أبحاث سابقة بين الزواج وإطالة العمر وفوائد صحية أخرى، وقد يرجع الفضل في ذلك إلى العلاقة الزوجية نفسها أو عوامل أخرى مثل ارتفاع دخل الأسرة، أو وجود تأمين طبي أفضل، أو سهولة الحصول على الرعاية، لكن الدراسة الجديدة تلمح إلى فائدة أخرى محتملة للزواج، وهي الحد من التوتر.

وفحص الباحثون مستويات هرمون يعرف باسم كورتيزول يفرزه الجسم عند التوتر، وشارك فيها 572 رجلًا وامرأة من الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و55 عامًا.

وأوضح كبير باحثي الدراسة، برايان تشين، وهو باحث في علم النفس بجامعة كارنيجي ميلون، في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية: “تقدم النتائج رؤية جديدة، ومهمة، وأولية للطريقة التي تتغلغل فيها علاقاتنا الحميمة لتؤثر على الصحة الجسدية”.