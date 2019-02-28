بلاغ ضد دينا أنور بعد إساءتها لضحايا حادث القطار بمصر

المواطن - القاهرة

تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام، ضد الإعلامية والناشطة دينا أنور، أمس الخميس، يتهمها بتكدير الأمن والسلم الاجتماعي، وطالب بضرورة صدور قرار عاجل بضبط وإحضار دينا أنور، ومثولها للتحقيق، وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، بعد أن اتهمها بالإساءة للفقراء.

وجاء في نص البلاغ: “رغم الحادث الأليم الذي حدث داخل محطة مصر، صباح أمس، وخلف عددًا من الضحايا والمصابين، إلا أننا فوجئنا بمن تدعى دينا أنور، وتلقب نفسها بأنها كاتبة صحفية، تسيء للفقراء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتابع البلاغ “تحدت دينا أنور مشاعر الإنسانية بل ومشاعر كل كائن حي، شامتة في ضحايا الحادث وتصفهم بأقل شرفًا، وأن الأغنياء أكثر منهم شرفًا ووطنية”.

وأضاف البلاغ المقدم ضد دينا أنور : “كان ذلك في رد منها على تعليق إحدى صديقاتها عبر صفحتها الشخصية، والتي تطالبها فيه بعمل فيديو تدعو فيه الناس للتبرع لضحايا حادث القطار، لتصنف ضحايا الحادث بأنهم من الفقراء أو الغلابة، لتظهر شماتتها فيهم وتصفهم بأنهم أقل شرفًا، وأن الأغنياء الوطنيين الشرفاء أكثر شرفًا من الفقراء، ثم عادت مرة أخرى لتكتب منشورًا على صفحتها الخاصة بموقع “فيسبوك”، لتصف الفقراء الذين لقوا مصرعهم في حادث القطار بأن كثيرًا منهم بلطجية وتجار حشيش ومخدرات ومتسولون يخطفن الأطفال ومهما ساعدناهم بالمال لن نقوّم انحرافهم السلوكي”، حسب قولها.