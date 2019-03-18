صور.. لينا هيدي بطلة Game of Thrones تزور معسكرًا للاجئين باليونان

المواطن - متابعة

في بادرة إنسانية.. قامت الممثلة البريطانية لينا هيدي، نجمة مسلسل لعبة العروش Game of Thrones، بزيارة لمعسكر للاجئين باليونان؛ للتخفيف من معاناتهم.

وتداول مغردون على نطاق واسع صور لينا هيدي مع اللاجئين الذين استطاعت أن ترسم الابتسامة على وجوههم.

والمعروف أن لينا هيدي ممثلة إنجليزية من مواليد 3 أكتوبر 1973، ومن الأدوار المشهورة لها دورة سارة كونر على قناة فوكس، وكذلك ظهرت على أشهر الأفلام: ما تبقى من هذا اليوم، وحيازة، والإخوة المجرمون و300.

ولدت لينا في مدينة برمودا، حيث كان والدها ضابط شرطة أُرسل في تدريب خاص، وبعد ذلك عادت الأسرة إلى مدينة هوديرسفيلد، غرب يوركشاير، حينما كانت تبلغ من العمر ثماني سنوات.

ظهرت لينا هيدي في أفلام جيمس الحائز على جائزة الأوسكار، وفيلم ما تبقى من هذا اليوم مع أنتوني هوبكنز وإيما تومبسون المرشح للأوسكار كذلك.

كما شاركت في أفلام ستيفن، كتاب الأدغال، السيدة Dalloway، الثرثرة، وأبردين، والإفراج المشروط وموظف، ولعبة ريبلي وظهرت مع مات ديمون وهيث ليدجر والمخرج Terry Gilliam’s في فيلم الإخوة المجرمون، ولعبت دور الملكة جوجو مع زاك سنايدر، في فيلم 300.

ظهرت أيضًا في فيلمين مع بايبر بيرابو هما The Cave وImagine Me & You، كما شاركت بدور في الفيلم الألماني البارون الأحمر مع ماتياس وجوزيف فينيس.

من أبرز أدوارها هو دور الملكة سيرسي في لعبة العروش، حيث لعبت دورًا رئيسيًّا لزوجة الملك روبرت باراثيون وابنة عائلة لانستير، وظهرت أيضًا بدور ملكة أسبارطة في الجزء الثاني من فيلم 300 (نهوض الإمبراطورية) ع سوليفان ستابلتون الذي صدر لأول مرة في دور السينما في 5 مارس 2014.