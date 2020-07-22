أبرز أرقام خاليم هايلاند مع الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

ظهر التريندادي خاليم هايلاند بمستوى جيد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي خلال الفترة الماضية، ليكون من أبرز لاعبيه.

خاليم هايلاند:

وتمكن خاليم هايلاند من المساهمة في تسجيل 10 أهداف خلال المواسم الثلاثة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، حيث أحرز 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وشارك خاليم هايلاند، صاحب الـ31 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في 71 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، و8 مباريات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولعب هايلاند في موسم 2017/ 2018، 24 مباراة في الدوري سجل فيها هدفًا واحدًا وصنع مثله، و5 مباريات في كأس الملك، وشارك في 28 لقاء بالدوري في الموسم التالي وصنع 3 أهداف، وصنع هدفًا خلال مواجهتين بالكأس.

وخاض خاليم هايلاند 19 مباراة مع الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ونجح في هز الشباك 3 مرات وصنع هدف واحد، بالإضافة إلى مواجهة في الكأس.

الفيصلي في دوري محمد بن سلمان:

ويستهدف المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا تجهيز الفيصلي بشكل مميز لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لخطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2021، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.



