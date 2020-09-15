المحياني يُشيد بلاعبي الهلال بعد تجاوز باختاكور

المواطن - مروة نبيل

أشاد الناقد الرياضي موسى المحياني بأداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال مباراة باختاكور الأوزبكي، اليوم، رغم مرور الزعيم بظروف صعبة.

باختاكور صعّب مهمة الهلال:

وعلق موسى المحياني على مباراة اليوم قائلًا: “ألف مبروك للزعيم.. باختاكور كان فريقًا صعبًا وكان فريقًا ككتلة وحدة وصعب المهمة على الهلال”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “ولكن رازفان لوشيسكو حل هذه الأمور في الشوط الثاني.. ولا نستطيع أن نلوم لاعبي الهلال للظروف الصعبة التي مر بها”.

دوري أبطال آسيا:

ولعب الزعيم وباختاكور الأوزبكي التي أُقيمت على إستاد الجنوب في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم رصيده إلى 9 نقاط، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا، فيما تجمد رصيد الفريق الأوزبكي عند 6 نقاط.

7 إصابات بفيروس كورونا:

وأعلن نادي الهلال، مساء السبت، عن إصابة 5 من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة سعود كريري مدير الكرة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشار الزعيم بالأمس إلى تأكد إصابة نواف العابد هو الآخر بفيروس كورونا المستجد، على أن يخضع بصحبة المصابين للعزل الصحي والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







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