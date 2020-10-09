أنشيلوتي ومهاجم إيفرتون الأفضل في سبتمبر بـ البريميرليج

المواطن - مروة نبيل

توج مدرب إيفرتون، الإيطالي كارلو أنشيلوتي ومهاجم فريقه دومينيك كالفيرت ليوين جائزة الأفضل في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم خلال منافسات شهر سبتمبر.

أنشيلوتي وكالفيرت ليوين الأفضل

وكشف حساب البريميرليج الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، عن فوز أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب عن الشهر الماضي، متفوقًا على يورجن كلوب “ليفربول”، بريندان رودجرز “ليستر سيتي” ودين سميث “أستون فيلا”.

وحصد كالفيرت ليوين جائزة الأفضل في سبتمبر من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف خلال منافسات الشهر الماضي.

وكان يُنافس كالفيرت ليوين على الجائزة زميله خاميس رودريغيز، بجانب باتريك بامفورد “ليدز يونايتد”، هاري كين “توتنهام”، طارق لامبتي “برايتون”، ساديو ماني “ليفربول”، وثنائي ليستر سيتي تيموتي كاستاني وجيمي فاردي.

إيفرتون في البريميرليج

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون بشكل مميز في البريميرليج، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة بعد مرور 4 جولات على انطلاق البطولة.

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