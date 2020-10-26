إستاد الجامعة نصراوي والجماهير تحتفل

المواطن - مروة نبيل

أعربت جماهير العالمي عن سعادتها بعد توقيع مجلس الإدارة لعقد مع شركة الوسائل، اليوم الاثنين، ليصبح إستاد الجامعة نصراويًّا بشكل رسمي.

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شاركونا ذكرياتكم في ملعبنا الجديد 🤩 ⁧#استاد_الجامعة_نصراوي⁩ 👀 pic.twitter.com/DCMpJCInfX — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 26, 2020

إستاد الجامعة نصراوي:

ووقعت شركة الوسائل الفائزة بمشروع استثمار الإستاد الرياضي في جامعة الملك سعود عقدًا مع نادي النصر، ليكون مقرًّا رسميًّا لاستضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم لمدة 10 سنوات.

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت أطلقت مُسمى “ملعب الشمس” على إستاد جامعة الملك سعود، بعد الاستحواذ عليه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتفاعل حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأطلق هاشتاق إستاد الجامعة نصراوي، حيث نشر مقطع فيديو لبعض لقطات مباريات الفريق الأول على الملعب، وسأل الجماهير عن أبزر ذكرياتهم.

جماهير النصر تحتفل:

وأعربت الجماهير عن سعادتها بعدما أصبح إستاد الجامعة نصراويًّا بشكل رسمي، وقال نجم النصر السابق، ناصر الفهد: “يستحق نادينا العملاق أن يكون له ملعب خاص، وبإذن الله يشهد هذا الملعب العديد من البطولات والانجازات لنصرنا”.

وكتب رئيس مجلس جماهير النصر فهد الشاطري: “لأنه العالمي لا يليق به إلا كل ما هو عالمي كان بالماضي حلم أن يمتلك النصر ملعب خاص واليوم فعلوها رجاله ليس سنة أو ثلاث بل لعشر سنوات قادمة نسأل الله أن يكون خير على النصر والنصراويين وأن ترفع فيه أغلى البطولات”.

وعلق الرئيس التنفيذي لنادي النصر ناصر الجميد قائلًا: “سعيًا منا لإيجاد الأفضل لنادينا العالمي وتحقيقًا لتطلعات جماهيره الكبيرة التي تقف دائمًا خلف ناديها، أبارك لكل العالميين هذه الشراكة بين العالمي وشركة الوسائل والقادم مع العالمي بإذن الله أفضل”.

وقال تركي عبدالرحمن الدهام: “مبروك جماهير العالمي صفقة لم أتوقعها أن تكون حصرية ولكن فعلوها رجال النصر عقد طويل الأجل يعطي فرصة للاستفادة من الملعب من عدة نواحي”، وكتب الإعلامي علي المرشود: “النصر في الملعب الرقمي.. جملة من المستقبل من هناك حيث رؤية المملكة ومواكبتها دائمًا النصر سبّاق ومميز”.

وتابع أحمد: “الهلال استأجر إستاد الجامعة موسمين ونصفًا تقريبًا ولم يذق طعم الفوز على النصر في الملعب للتاريخ.!”، وعلق حساب يحمل اسم “فرحان”، قائلًا: “والحمد لله.. صار المدرج أصفر وأزرق.. مبروك يا نصر”.

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