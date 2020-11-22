هالاند وموكوكو يسطعان في سماء دورتموند

المواطن - مروة نبيل

يُعد ثنائي بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند ويوسوفا موكوكو من أبرز المواهب الكروية في العالم خلال الفترة الحالية، ويتوقع أن تتدخل كبرى الأندية الأوروبية في منافسة من أجل الحصول على خدماتهم.

هالاند يُبدع مع دورتموند:

ويُقدم هالاند صاحب الـ20 عامًا، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، وقاده لاكتساح هيرتا برلين بالأمس، حيث سجل رباعية في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 5/ 2.

وأصبح هالاند أصغر لاعب في تاريخ بطولة الدوري الألماني لكرة القدم ينجح في تسجيل سوبر هاتريك، قبل أن يُغادر المباراة عند الدقيقة 85، ليُشارك موكوكو بدلًا منه، ليصبح أصغر لاعب يُشارك في البوندسليغا.

وتحدث هالاند عن موكوكو قائلًا: “سعيد للغاية ليوسوفا، أود أن ألعب إلى جواره في بعض الأحيان.. أعتقد أنه أحد أكبر المواهب في العالم حاليًّا، إنه لا يزال في يومه الأول بعد بلوغه 16 عامًا، وهو يلعب بشكل مذهل، ينتظره مستقبل رائع”.

موكوكو الهداف:

ونجح موكوكو صاحب الـ16 عامًا، في تسجيل 141 هدفًا خلال مشاركته في 88 مباراة مع فريق الناشئين تحت 17 عامًا والشباب تحت 19 عامًا، ما دفع مسؤولو دورتموند لتصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم.

وحطم موكوكو الرقم القياسي المسجل باسم التركي نوري شاهين، الذي شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا عام 2005؛ وهو يبلغ 16 عامًا و330 يومًا، ليكون أصغر لاعب يُشارك في الدوري الألماني الممتاز.

بوروسيا في الدوري الألماني:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند رصيده إلى 18 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، من الفوز في 6 مباريات والخسار في مواجهتين.

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