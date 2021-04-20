متى تكون القهوة قاتلة ؟

المواطن- متابعة

تساعد المشروبات المحتوية على الكافيين في إعادة ضغط الدم إلى معدله الطبيعي، ولكن مع مرور الوقت قد تسبب ظهور مشاكل في الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية.

وحذر رئيس قسم أمراض القلب في مستشفى المحاربين القدامى الروسية، سيرغي إيفانوف، الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم من شرب القهوة والمنشطات الأخرى بشكل متكرر، موضحًا أنها قد تسبب في ظهور مشاكل في القلب والأوعية الدموية، بحسب وكالة روسيا اليوم.

وتابع: يؤدي شرب القهوة إلى الاعتماد على الكافيين الذي لا يؤدي إلى استقرار ضغط الدم الطبيعي، كما أن المحفزات الزائدة لا تفيد الجسم أبدًا.

كما نصح الطبيب، أنه في حالة حدوث أي تغيير مفاجئ في الضغط يجب استشارة الطبيب فورًا، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشكلات الصحية يمكن أن تشير إلى أمراض خطيرة في القلب أو الدماغ.

وقال طبيب القلب، إنه عند الشعور بمشاكل في الضغط فيجب الاستلقاء ورفع الساقين وشرب كمية صغيرة من السوائل، ولكن لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف إعطاء نيتروغليسرين.

أضرار أخرى للقهوة

ورغم الفوائد المتعددة للقهوة إلا أنها لا تخلو من الأضرار، ومنها: الإصابة بهشاشة العظام، كما أن الإفراط بها يؤدي إلى تجعد الجلد، وقد تتسبب في تقلب مستوى السكر في الدم، وزيادة الوزن.

فوائد القهوة

في بحوث أجريت عام 2005 وجد أن خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 لدى البالغين الذين يشربون 4-6 أكواب قهوة يومياً أقل بنحو 30% من أولئك الذين يشربون حتى كوبين من القهوة يومياً، كما أن القهوة تعزز مناعة وصحة الجسم، وتحسن من الذاكرة والإدراك.

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