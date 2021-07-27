عمر عصر يتأهل لربع نهائي تنس الطاولة بـ طوكيو 2020

المواطن - مروة نبيل

نجح لاعب تنس الطاولة، المصري عمر عصر في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

عمر عصر إلى ربع النهائي

ولعب عمر عصر ضد التايواني يوان تشيه تشوانج ضمن منافسات دور الـ16، ونجح اللاعب المصري في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 11/8، قبل أن يخسر الشوط الثاني بنتيجة 11/6.

وعاد اللاعب المصري وفاز في الشوط الثالث بنتيجة 11/8، ولكنه فشل في الحفاظ على التقدم ليخسر الشوط الرابع بنتيجة 11/7، وتمكن عمر عصر من الفوز بالشوط الخامس بنتيجة 11/9.

ونجح اللاعب التايواني في حسم الشوط السادس لصالحه بنتيجة 11/5، وانتفض اللاعب المصري في الشوط السابع الحاسم، وتمكن من الفوز بنتيجة 11/7، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو بإجمالي نتيجة الأشواط 4/3.

ومن المقرر أن يلعب المصري عمر عصر مع الصيني ما لونج ضمن منافسات الدور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو 2020، عند الساعة الثانية ظهر غد الأربعاء بتوقيت السعودية.

تأهل تاريخي

وكان عمر عصر قد حقق فوزًا صعبًا على السويدي ماتياس فالك، وصيف بطل العالم، في الدور الثالث لمنافسات فردي الرجال، قبل أن يخطف التأهل، ليصبح أول مصري وعربي يتمكن من الصعود إلى الدور ثمن النهائي في تنس الطاولة بمنافسات الأولمبياد.

وتُعد هذه المشاركة الثالثة للاعب المصري في منافسات دورة الألعاب الأولمبية، حيث لعب في أولمبياد لندن 2012، وغادر من الدور الثاني، وشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وخرج من الدور الثاني أيضًا.

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