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عمر عصر يتأهل لربع نهائي تنس الطاولة بـ طوكيو 2020

عمر عصر يتأهل لربع نهائي تنس الطاولة بـ طوكيو 2020

2021/07/27
الساعة 5:12 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عمر عصر يتأهل لربع نهائي تنس الطاولة بـ طوكيو 2020 عمر عصر
المواطن - مروة نبيل

نجح لاعب تنس الطاولة، المصري عمر عصر في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

عمر عصر إلى ربع النهائي

ولعب عمر عصر ضد التايواني يوان تشيه تشوانج ضمن منافسات دور الـ16، ونجح اللاعب المصري في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 11/8، قبل أن يخسر الشوط الثاني بنتيجة 11/6.

وعاد اللاعب المصري وفاز في الشوط الثالث بنتيجة 11/8، ولكنه فشل في الحفاظ على التقدم ليخسر الشوط الرابع بنتيجة 11/7، وتمكن عمر عصر من الفوز بالشوط الخامس بنتيجة 11/9.

عمر عصر
عمر في الأولمبياد

ونجح اللاعب التايواني في حسم الشوط السادس لصالحه بنتيجة 11/5، وانتفض اللاعب المصري في الشوط السابع الحاسم، وتمكن من الفوز بنتيجة 11/7، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو بإجمالي نتيجة الأشواط 4/3.

ومن المقرر أن يلعب المصري عمر عصر مع الصيني ما لونج ضمن منافسات الدور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو 2020، عند الساعة الثانية ظهر غد الأربعاء بتوقيت السعودية.

عمر عصر في طوكيو
عمر يحتفل مع مدربه

تأهل تاريخي

وكان عمر عصر قد حقق فوزًا صعبًا على السويدي ماتياس فالك، وصيف بطل العالم، في الدور الثالث لمنافسات فردي الرجال، قبل أن يخطف التأهل، ليصبح أول مصري وعربي يتمكن من الصعود إلى الدور ثمن النهائي في تنس الطاولة بمنافسات الأولمبياد.

وتُعد هذه المشاركة الثالثة للاعب المصري في منافسات دورة الألعاب الأولمبية، حيث لعب في أولمبياد لندن 2012، وغادر من الدور الثاني، وشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وخرج من الدور الثاني أيضًا.

عمر عصر
احتفال اللاعب بالتأهل


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