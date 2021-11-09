أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي، فهد المدلج، عن تمنياته بحصد عنابي سدير لبطولة كأس السوبر السعودي على حساب فريق الهلال.

فهد المدلج – رئيس نادي الفيصلي :

أتمنى أن نحصل على بطولة السوبر وتكون "صدقة" من بطولات الهلال ..#قرعة_كأس_الملك

الحصاد الرياضي …@mgeed1409 pic.twitter.com/LTISUGTcdr

— برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) November 8, 2021

المدلج يتمنى التتويج بالسوبر:

وناشد فهد المدلج خلال تصريحاته لبرنامج “الحصاد الرياضي”، الهلال ورئيسه فهد بن نافل، بترك الفيصلي يحصل على لقب كأس السوبر السعودي كـ”صدقة” منهم.

وشدد فهد المدلج خلال تصريحاته التلفزيونية، على أن الهلال، لديه عشرات البطولات، ولابد أن يزكي عنها، وذلك بالتخلي عن لقب السوبر السعودي، لمصلحة فريقه الفيصلي.

الهلال يواجه الفيصلي في السوبر:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيصلي في كأس السوبر السعودي، يوم الخميس الموافق السادس من شهر يناير المقبل، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ويخوض نهائي كأس السوبر السعودي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصفته بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والفيصلي المتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه على حساب التعاون.

ويطمح الهلال في مواصلة التألق وحصد لقب السوبر، فيما يأمل الفيصلي في تحقيق مفاجأة جديدة، وتجاوز عقبة الزعيم؛ والتتويج بالبطولة، خاصة أنه بدأ منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل جيد، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية.