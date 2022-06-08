يسير الفيصلي بشكل جيد على الصعيد الهجومي ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تافاريس يتصدر قائمة الهدافين

ونجح عنابي سدير في تسجيل 26 هدفًا بعد مرور 28 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الترتيب برصيد 59 هدفًا.

وسجل 12 لاعبًا أهداف الفيصلي، ويُعد جوليو تافاريس هو هداف الفريق برصيد 8 أهداف، يليه رومايان برصيد 4 أهداف، ثم مارتن بويل بـ3 أهداف، وسجل جيليرمي وهشام فايق هدفين لكل منهما.

وتمكن 7 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم من تسجيل هدف واحد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ محمد الصيعري، سيلفا، الكعبي، إيغور روسي، بيريرا، إسماعيل سيلفا والأحمد.

الفيصلي في الدوري هذا الموسم

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مباراتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يستضيف الطائي، فيما يختتم الموسم الحالي بمواجهة الهلال في الرياض.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة من الفوز في 6 مباريات والتعادل 12 مرة، فيما خسر 10 لقاءات.