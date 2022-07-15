أعلن رئيس لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أحمد الراشد، اليوم الجمعة، عن تقدمه باستقالته من منصبه رسميًا.

رئيس لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين يستقبل

وقال أحمد الراشد: “بعد ثلاثة مواسم من العمل في رئاسة لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، والتي آثرت الاستمرار طوالها رغم ظروفي العملية استجابة وتقديرًا للزملاء”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “فقد قدمت اعتذاري رسميًا قبل نهاية الموسم الحالي عن الاستمرار كرئيس للجنة مع نهاية الموسم، مع دعواتي للرئيس القادم بالتوفيق والنجاح”.

وتم تعيين أحمد الراشد رئيسًا للجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم 12 يوليو 2019، ويُعد أول رئيس للجنة بعد انتقال أعمالها من اتحاد الكرة إلى الرابطة.

الهلال يتوج باللقب

وشهدت منافسات الموسم الرياضي المنصرم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين صراعًا قويًا بين الاتحاد والهلال على اللقب، قبل أن يتوج الأزرق به، فيما هبط النادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.