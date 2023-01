لحظة ضرب الشرطة الأمريكية لمواطن إفريقي بوحشية

نشرت مدينة ممفيس الأمريكية مقطع فيديو مؤلماً يظهر خمسة شرطيين ينهالون ضرباً على رجل أسود يبلغ التاسعة والعشرين، سُمع وهو ينادي والدته أثناء تعرضه للضرب، في واقعة أثارت دعوات إلى الاحتجاج ومخاوف من احتمال حصول اضطرابات.

This Tyre Nichols video should truly disgust every American. The vast majority of police are good people but Police brutality is a massive problem in this nation. Violence won’t fix this but we need Justice for Tyre from the Memphis Police.

pic.twitter.com/I2hYuTcMXj

— Brian Krassenstein (@krassenstein) January 28, 2023