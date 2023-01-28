لحظة ضرب الشرطة الأمريكية لمواطن إفريقي بوحشية

نشرت مدينة ممفيس الأمريكية مقطع فيديو مؤلماً يظهر خمسة شرطيين ينهالون ضرباً على رجل أسود يبلغ التاسعة والعشرين، سُمع وهو ينادي والدته أثناء تعرضه للضرب، في واقعة أثارت دعوات إلى الاحتجاج ومخاوف من احتمال حصول اضطرابات.

اتهامات للشرطة

واُتهم خمسة من عناصر شرطة ممفيس، جميعهم من السود، بجريمة قتل من الدرجة الثانية في قضية إقدامهم على ضرب تاير نيكولز الذي توفي في المستشفى في 10 يناير بعد ثلاثة أيام على عملية اعتقاله التي وصفتها السلطات بأنها كانت مروعة.

وأراد الشرطيون اعتقال نيكولز، البالغ من العمر 29 عامًا، لارتكابه مخالفة مرورية وقد أقيلوا من مهماتهم.

تفاصيل الواقعة

يُظهر مقطع فيديو طويل التُقط بكاميرات الشرطة وكاميرا لمراقبة الشوارع عناصر الشرطة يعتقلون نيكولز ويحاولون تثبيته باستخدام صاعق ثم مطاردته بعد محاولته الفرار منهم.

وتُظهر مشاهد نيكولز وهو يصرخ وينادي والدته ويئن بسبب إقدام العناصر على ركله ولكمه مرارًا.

رد بايدن

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يشعر بغضب وألم شديد بسبب تلك المشاهد، قائلًا إنها ستجعل غضب الناس مبررًا.

وكرر بايدن دعوته إلى المتظاهرين للبقاء مسالمين، وقال: من يسعون للعدالة يجب ألا يلجأوا إلى العنف أو التخريب.

أسرة الضحية

دعت والدة الضحية روفون ويلز، إلى التزام الهدوء، لكنها وجهت رسالة إلى الشرطيين الذين ضربوا ابنها حتى الموت، وقالت: “لقد تسببتم بالعار لعائلاتكم بفعلتكم هذه”.

تحدث بايدن مع ويلز التي قال إنها من الواضح أنها تعاني ألمًا شديدًا، وأثنى على شجاعة الأسرة وقوتها ومناشدتها القوية من أجل احتجاجات سلمية.

اندلاع المظاهرات

وتجمع حوالي 50 متظاهرًا في حديقة الشهداء المركزية، في وسط مدينة ممفيس، وأغلقوا لاحقًا طريقًا رئيسيًا وساروا هاتفين “لا عدالة، لا سلام” و”قل اسمه: تاير نيكولز”.

تكرار حادث فلويد

كما تجمع نحو 100 شخص في تايمز سكوير بنيويورك ورددوا شعارات مماثلة ورفعوا لافتات كتب عليها “ضعوا حدا لإرهاب الشرطة”.

وقال بايدن في بيان الخميس الماضي: “في حين يشعر الأمريكيون بالحزن وتجري وزارة العدل تحقيقها وتواصل السلطات عملها، أنضم إلى عائلة تاير في الدعوة إلى احتجاجات سلمية. الغضب مفهوم لكن العنف غير مقبول أبدا”، وحث بايدن على إجراء تحقيق سريع وكامل وشفاف في هذه المأساة.

وأودع الشرطيون الخمسة السجن الخميس بتهمة القتل بعد وفاة نيكولز.