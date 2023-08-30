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بعد ثنائيته في الشباب

رونالدو يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
رونالدو يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي
المواطن - محمد سمعه

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يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن سجل ثنائية في شباك نادي الشباب أمس في ختام مباريات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

رونالدو الذي أحرز 5 أهداف يتفوق على الثلاثي “السنغالي ساديو ماني نجم النصر، البرازيلي مالكوم نجم الهلال، المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد” ولكل منهم 4 أهداف.

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بينما سجل اللاعب فراس البريكان نجم الفتح والزامبي فاشيون ساكالا نجم الفيحاء والبرازيلي إيجور كورونادو لاعب الاتحاد والبرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم الأهلي وسالم الدوسري لاعب الهلال 3 أهداف لكل منهم في قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

النصر فرحان - رونالدو مع الشباب - النصر والشباب

نتائج الجولة الرابعة

وفي مباريات الجولة الرابعة أول أمس الاثنين في الدوري السعودي للمحترفين، كان أبها فاز على الفيحاء بنتيجة 2/ 1، وفاز الهلال على الاتفاق بثنائية دون رد، بينما فاز الرائد على الرياض بثلاثية دون رد، وفاز الاتحاد على الوحدة بثلاثية دون رد.

وفي مباريات أمس الثلاثاء، تعادل ضمك ضد الفتح بنتيجة 2/ 2، وفاز التعاون على الأخدود بهدف دون رد، أما النصر ففاز على الشباب برباعية دون رد، وفاز الأهلي على الطائي بثنائية دون رد، أما الخليج فتعادل مع الحزم بهدف لكل فريق.

رونالدو - النصر والشباب

وجاء ترتيب دوري روشن كالتالي: الاتحاد في الصدارة برصيد 12 نقطة، الأهلي ثانيًا برصيد 12 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 10 نقاط، التعاون رابعًا برصيد 10، الاتفاق في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، النصر سادسًا والوحدة سابعًا وأبها ثامنًا ولكل منهم 6 نقاط.

الفيحاء تاسعًا والفتح عاشرًا برصيد خمس نقاط لكل منهما في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

الرياض في المركز الـ11 برصيد 4 نقاط، ضمك في المركز الثاني عشر والرائد في المركز الـ 13 والطائي في المركز الـ 14 برصيد 3 نقاط لكل فريق، الخليج في المركز الـ 15 والحزم في المركز الـ 16 والشباب في المركز الـ 17 ولكل منهما نقطتين، الأخدود في المركز الـ 18 والأخير برصيد نقطة.

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