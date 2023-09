وأبدى غريغ لوسون ردة فعل ضاحكة أثناء تقييد يديه بالأصفاد، وسأل ضباط الشرطة ساخرًا: “كيف حالكم؟”.

وفر لوسون، البالغ من العمر 63 عامًا، من ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة، قبل أن تدينه هيئة المحلفين بإطلاق النار على رجل يُدعى سيث غارلينغتون عام 1991، في موقف سيارات أمام محطة بنزين.

Footage of the moment Greg Lawson is taken into custody after over three decades on the run shows him chuckling as he is handcuffed.

