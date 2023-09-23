وأبدى غريغ لوسون ردة فعل ضاحكة أثناء تقييد يديه بالأصفاد، وسأل ضباط الشرطة ساخرًا: “كيف حالكم؟”.

وفر لوسون، البالغ من العمر 63 عامًا، من ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة، قبل أن تدينه هيئة المحلفين بإطلاق النار على رجل يُدعى سيث غارلينغتون عام 1991، في موقف سيارات أمام محطة بنزين.

Footage of the moment Greg Lawson is taken into custody after over three decades on the run shows him chuckling as he is handcuffed. Read more: https://t.co/fnYAEkSwoq pic.twitter.com/5TaaDZ8cbW — Sky News (@SkyNews) September 23, 2023

لحظة الاعتقال

وظهر لوسون، في مقطع فيديو عبر منصة “إكس”، وهو يرتدي قميصًا قصير الأكمام وقبعة مموهة وبصحبة ضباط شرطة، ثم ربت على كتف شخص ما وهو يضحك، قبل أن يقوم أحد الضباط بتقييد يديه.

وقال دوغلاس ويليامز جونيور، العميل المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيو أورليانز، إن الاعتقال لم يكن ممكنًا من دون مساعدة السلطات في المكسيك.

تحقيق العدالة

وأضاف: “نريد أن نشكر شركاءنا الذين لم يفقدوا الأمل أبدًا في إمكانية تحقيق العدالة لضحية السيد لوسون”.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه كان يشتبه دائمًا في أن لوسون يختبئ في المكسيك، والمعلومات التي تلقاها في وقت سابق من هذا الشهر أكدت نظريته. وتم القبض على لوسون يوم الثلاثاء 19 سبتمبر، واحتجز في لويزيانا.