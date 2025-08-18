Icon

جديد صحة أنغام.. تدخل طبي بسبب تراجع حالتها

الإثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
جديد صحة أنغام.. تدخل طبي بسبب تراجع حالتها
المواطن - فريق التحرير

كشف الإعلامي محمود سعد تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية أنغام. وقال سعد خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً، مساء الأحد، للاطمئنان على أنغام، التي مازالت تعاني من آلام شديدة للغاية، مؤكدًا أن حالتها شهدت تراجعًا مؤخرًا بسبب استمرار الآلام.

وأضاف سعد أن نتائج التحاليل الطبية الخاصة بالفنانة أظهرت مؤشرات جيدة في بعض الوظائف، بينما لا تزال هناك أرقام أخرى غير مستقرة، وهو ما قد يدفع الأطباء لاتخاذ قرار بإجراء تدخل طبي غير جراحي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سعد أنه حتى الآن لا يوجد أي حديث حول موعد خروج أنغام من المستشفى، داعياً جمهورها ومحبّيها للدعاء لها حتى يمنّ الله عليها بالشفاء العاجل.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المصرية خضعت قبل حوالي أسبوعين لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من البنكرياس، تبعتها فحوص طبية دقيقة جديدة كشفت عن ضرورة تدخل جراحي آخر لاستئصال ما تبقى من الكيس وجزء من البنكرياس، وهو ما تم خلال الأيام الماضية.

وكانت قد انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإصابة الفنانة أنغام بسرطان الثدي، وسفرها إلى خارج مصر لتلقي العلاج، مما أثار جدلًا بين الجمهور.

