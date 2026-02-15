رصد مجرة “دولاب الهواء” في سماء السهلة جنوب رفحاء

رُصدت في سماء منطقة السهلة جنوب رفحاء بمنطقة منطقة الحدود الشمالية، صورة فلكية لمجرة “دولاب الهواء” M101، متزامنة في ظهورها مع كوكبة الدب الأكبر، في مشهد جذب اهتمام هواة الرصد والتصوير الفلكي.

وأوضح عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح لـ”واس”، أن المجرة تُعد من المجرات الحلزونية الضخمة، وتمتاز بأذرع واضحة تمنحها هيئة تشبه دولاب الهواء، مبينًا أنها تفوق مجرتنا درب التبانة حجمًا، وتشتهر بغزارة مناطق تكوّن النجوم اللامعة فيها.

وأشار إلى أن الصورة التُقطت من موقع يقع جنوب رفحاء، يتميز بابتعاده عن التلوث الضوئي، وفي وقتٍ متأخر من الليل؛ مما أسهم في ظهور تفاصيل المجرة بوضوح. وأفاد أن “دولاب الهواء” تبعد عن الأرض نحو 27 مليون سنة ضوئية، وتُعد فترة شهر مارس من أفضل الأوقات لرصدها سواء في بدايته أو نهايته.

وتشهد سماء منطقة الحدود الشمالية خلال هذه الفترة نشاطًا متناميًا لهواة الفلك، في ظل صفاء الأجواء وتوافر مواقع رصد واسعة منخفضة الإضاءة؛ مما يهيئ بيئة مثالية لتوثيق الأجرام والظواهر الكونية بدقة عالية.