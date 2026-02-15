بموافقة الملك سلمان.. إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان رصد مجرة “دولاب الهواء” في سماء السهلة جنوب رفحاء برعاية أمير الرياض وحضور نائبه.. قصر الحكم يحتضن حفل العرضة السعودية مساء اليوم الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه تدشّن منصة مقاييس إشراق التفاعلية أمانة جازان توقع عقدًا استثماريًا لإنشاء منشأة تعليمية عالمية بـ 100 مليون ريال المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء 29 شعبان الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا طيران ناس يحصل على شهادتي ISO للاستدامة البيئية والجودة في قطاع الطيران مساند: مدة الاستقدام أقصاها 90 يومًا من تاريخ دفع التكاليف والتعاقد الإحصاء: التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.8% عند أدنى مستوى
رُصدت في سماء منطقة السهلة جنوب رفحاء بمنطقة منطقة الحدود الشمالية، صورة فلكية لمجرة “دولاب الهواء” M101، متزامنة في ظهورها مع كوكبة الدب الأكبر، في مشهد جذب اهتمام هواة الرصد والتصوير الفلكي.
وأوضح عضو جمعية آفاق لعلوم الفلك برجس الفليح لـ”واس”، أن المجرة تُعد من المجرات الحلزونية الضخمة، وتمتاز بأذرع واضحة تمنحها هيئة تشبه دولاب الهواء، مبينًا أنها تفوق مجرتنا درب التبانة حجمًا، وتشتهر بغزارة مناطق تكوّن النجوم اللامعة فيها.
وأشار إلى أن الصورة التُقطت من موقع يقع جنوب رفحاء، يتميز بابتعاده عن التلوث الضوئي، وفي وقتٍ متأخر من الليل؛ مما أسهم في ظهور تفاصيل المجرة بوضوح. وأفاد أن “دولاب الهواء” تبعد عن الأرض نحو 27 مليون سنة ضوئية، وتُعد فترة شهر مارس من أفضل الأوقات لرصدها سواء في بدايته أو نهايته.
وتشهد سماء منطقة الحدود الشمالية خلال هذه الفترة نشاطًا متناميًا لهواة الفلك، في ظل صفاء الأجواء وتوافر مواقع رصد واسعة منخفضة الإضاءة؛ مما يهيئ بيئة مثالية لتوثيق الأجرام والظواهر الكونية بدقة عالية.