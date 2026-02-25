Icon

معتمر مصري يعبر عن مشاعره تجاه المملكة: أحب السعودية أرض الخير والنماء Icon أمير منطقة القصيم يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار Icon مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي ليلة 9 رمضان Icon أسعار النفط ترتفع قرب أعلى مستوى في 7 أشهر Icon توطين صناعة أنظمة وحلول التظليل المتقدمة والمظلات المتحركة بالمملكة Icon “الجوازات” تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ 65 في المنافذ الدولية Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات قيمتها 3.7 مليارات ريال Icon حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان Icon شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان 2026 Icon الشؤون الإسلامية: نهيب بالمصلين والمصليات عدم اصطحاب الأطفال غير المميزين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
حصاد اليوم

مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي ليلة 9 رمضان

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي ليلة 9 رمضان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، مشاهد ولقطات من صلاة التراويح في الحرم المكي ليلة التاسع من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1447هـ.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اكتمال جاهزيتها وكامل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، من خلال تنفيذ خطتها التشغيلية للشهر الكريم، المرتكزه على عشرة مسارات رئيسة، وتتضمن أكثر من مئة مبادرة، وعشرات البرامج النوعية العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية الشاملة.

تعزيز رسالة الحرمين الشريفين

وأوضحت الرئاسة أن الخطة الرمضانية تأتي امتدادًا لرسالتها في تعزيز رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، وإثراء التجربة الإيمانية للقاصدين والمعتمرين والزائرين، عبر حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تراعي كثافة الموسم وعالميته، باستثمار أحدث التقنيات والوسائل الرقمية، والتوسع في خدمات اللغات والترجمة؛ بما يواكب التنوع الثقافي واللغوي لضيوف الرحمن.

وتشمل الخطة تعزيز الدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وتكثيف برامج التوجيه والإرشاد، وإجابة السائلين والسائلات، إضافة إلى إطلاق مبادرات نوعية في مجالات التوعية الشرعية والفكرية، وتوزيع المصاحف والكتيبات الإثرائية والرسائل التوعوية على المعتمرين والقاصدين والزائرين؛ بما يسهم في تعميق الوعي الشرعي، وإثراء رحلتهم الإيمانية.

وأكدت الرئاسة جاهزية كوادرها البشرية ومنظومتها التشغيلية والتقنية لتقديم خدماتها بجودة عالية، وتهيئة المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء شعائرهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة، في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والخشوع.

وبيّنت أن خطتها الرمضانية تنطلق من منهج الوسطية والاعتدال، وتجسّد ريادة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتعكس التميز المؤسسي في تقديم الخدمات الدينية النوعية، تحقيقًا لتطلعات القيادة ، في العناية بضيوف الرحمن وشرف خدمة الحرمين الشريفين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأرصاد: مراقبة أجواء الحرمين والمواقيت والطرق المؤدية إليها خلال رمضان
السعودية

الأرصاد: مراقبة أجواء الحرمين والمواقيت والطرق المؤدية...

السعودية
“العناية بالحرمين” تعزز الإرشاد الميداني بخدمات الترجمة الفورية خلال رمضان
السعودية

“العناية بالحرمين” تعزز الإرشاد الميداني بخدمات الترجمة...

السعودية
لقطات توثق دعوات ومشاعر المعتمرين والمصلين بالحرم المكي
السعودية

لقطات توثق دعوات ومشاعر المعتمرين والمصلين بالحرم...

السعودية
معونة شهر رمضان.. صرف 1000 ريال للعائل و500 ريال لكل تابع
السعودية

معونة شهر رمضان.. صرف 1000 ريال للعائل...

السعودية
مسارات الدراجات الهوائية في العُلا تعزّز ممارسة الرياضة في رمضان
السعودية

مسارات الدراجات الهوائية في العُلا تعزّز ممارسة...

السعودية
4 أعراض تتطلب إفطار مريض السكر
حصاد اليوم

4 أعراض تتطلب إفطار مريض السكر

حصاد اليوم
إمساكية اليوم الجمعة 3 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
السعودية

إمساكية اليوم الجمعة 3 رمضان وموعد أذاني...

السعودية
الصحة النفسية في رمضان.. ممارسات تعزّز المشاعر الإيمانية والتوازن النفسي الداخلي
السعودية

الصحة النفسية في رمضان.. ممارسات تعزّز المشاعر...

السعودية