معتمر مصري يعبر عن مشاعره تجاه المملكة: أحب السعودية أرض الخير والنماء أمير منطقة القصيم يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي ليلة 9 رمضان أسعار النفط ترتفع قرب أعلى مستوى في 7 أشهر توطين صناعة أنظمة وحلول التظليل المتقدمة والمظلات المتحركة بالمملكة “الجوازات” تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ 65 في المنافذ الدولية سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات قيمتها 3.7 مليارات ريال حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان شركة “سير” ترعى مبادرة “إفطار صائم” لتعزيز السلامة المرورية خلال شهر رمضان 2026 الشؤون الإسلامية: نهيب بالمصلين والمصليات عدم اصطحاب الأطفال غير المميزين
وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، مشاهد ولقطات من صلاة التراويح في الحرم المكي ليلة التاسع من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1447هـ.
مشاهد من صلاة التراويح في الحرم المكي تاسع ليالي رمضان #الإخبارية_من_الحرم pic.twitter.com/MXuaYHNfI9قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 25, 2026
وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اكتمال جاهزيتها وكامل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، من خلال تنفيذ خطتها التشغيلية للشهر الكريم، المرتكزه على عشرة مسارات رئيسة، وتتضمن أكثر من مئة مبادرة، وعشرات البرامج النوعية العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية الشاملة.
وأوضحت الرئاسة أن الخطة الرمضانية تأتي امتدادًا لرسالتها في تعزيز رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، وإثراء التجربة الإيمانية للقاصدين والمعتمرين والزائرين، عبر حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تراعي كثافة الموسم وعالميته، باستثمار أحدث التقنيات والوسائل الرقمية، والتوسع في خدمات اللغات والترجمة؛ بما يواكب التنوع الثقافي واللغوي لضيوف الرحمن.
وتشمل الخطة تعزيز الدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وتكثيف برامج التوجيه والإرشاد، وإجابة السائلين والسائلات، إضافة إلى إطلاق مبادرات نوعية في مجالات التوعية الشرعية والفكرية، وتوزيع المصاحف والكتيبات الإثرائية والرسائل التوعوية على المعتمرين والقاصدين والزائرين؛ بما يسهم في تعميق الوعي الشرعي، وإثراء رحلتهم الإيمانية.
وأكدت الرئاسة جاهزية كوادرها البشرية ومنظومتها التشغيلية والتقنية لتقديم خدماتها بجودة عالية، وتهيئة المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء شعائرهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة، في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والخشوع.
وبيّنت أن خطتها الرمضانية تنطلق من منهج الوسطية والاعتدال، وتجسّد ريادة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتعكس التميز المؤسسي في تقديم الخدمات الدينية النوعية، تحقيقًا لتطلعات القيادة ، في العناية بضيوف الرحمن وشرف خدمة الحرمين الشريفين.