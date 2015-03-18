50 مليوناً مكافآت لطلاب وطالبات تعليم عسير تشمل المكرمة الملكية

اعتمد مديرُ عام التعليم في منطقة عسير بالنيابة “سعد بن أحمد الجوني” صرفَ مكافآت الطلاب والطالبات بالتعليم العام في المناطق النائية ومدارس التحفيظ وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين مشتملة على المكرمة الملكية.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب بالإدارة علي بن أحمد صهفان، أن المبلغ الإجمالي للمكافآت بلغ أكثر من 50 مليون ريال، ولفت إلى أن الشؤون المالية أودعت كامل المبلغ في حسابات المستفيدين بعد أن استكملت إدارة خدمات الطلاب مسيرات الصرف اللازمة، مهيباً بالطلاب وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من إيداع المبالغ.

وأضاف: أن إدارته تعمل على تطبيق دليل الخطوات الإجرائية لصرف مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات، المعتمد من وزارة التعليم.







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